Nóng 24h: Cựu thượng úy công an “gài ma túy” bị tuyên 7 năm tù

1) Tuyên án 7 năm tù với cựu Thượng úy Công an gài ma túy: Chiều 8/1, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tuyên án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Vững (áo cam, SN 1978, từng là Thượng úy Công an công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an) và Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) trong vụ án "gài" ma túy vào xe ô tô để mưu hại, xảy ra hồi cuối tháng 10/2016.