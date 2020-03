Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương: Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, thường trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tấn khai nhận thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ sau khi cướp tài sản Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người bị hại. : Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, thường trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. Tấn khai nhận thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ sau khi cướp tài sản Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người bị hại.