Nóng 24h: Đại úy công an đã tử vong trước khi được phát hiện

Lãnh đạo Bộ Công an vừa ký ban hành quyết định kỷ luật cảnh cáo, giáng 2 cấp bậc hàm đối với Trung tá Nguyễn Chí Kiều, công tác tại Đội tuần tra, kiểm soát giao thông nội tỉnh trực thuộc Phòng, do vi phạm Thông tư 10/2010/TT-BCA(XII) của Bộ Công an.