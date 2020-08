4) Kẻ cướp vé số của người đàn ông khuyết tật: Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thông tin, đang truy tìm nam thanh niên cướp vé số của người đàn ông khuyết tật. Theo đó, trưa ngày 21/8, ông Trịnh Văn Hiệp (51 tuổi) đang bán vé số trên đường 22/12, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An thì một thanh niên đi xe máy không biển số chạy lại hỏi mua vé số. Ông Hiệp đưa sấp vé số cho khách lựa. Cầm sấp vé số nam thanh niên vờ xem được vài giây thì tăng ga bỏ chạy. Ông Hiệp chống nạng đuổi theo.