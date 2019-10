Nóng 24h: Danh tính 3 kẻ nghi đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước

Hiện Công an Cần Thơ đã tạm giữ 7 người gồm Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Huỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang. Những người này bị điều tra, liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc tại OV Club thuộc khách sạn TTC, số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều. Theo Công an Cần Thơ, qua điều tra đã chứng minh số tiền trên chiếu bạc hơn 445 triệu đồng. Bước đầu Công an xác định 5 người có dấu hiệu tổ chức đánh bạc, 6 người có dấu hiệu đánh bạc.