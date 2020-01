Nóng 24h: Danh tính kẻ chém công an rồi chạy về nhà mẹ cố thủ

Ngày 19/1, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Toàn (28 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) về tội Bắt cóc để chiếm đoạt tài sản. Toàn là cựu công an từng công tác tại Công an huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nhưng do nợ nần nên đã xin ra khỏi ngành khoảng 1 tháng nay. Trưa 13/1, Toàn cùng đồng phạm bắt cóc nữ sinh rồi điện thoại cho gia đình đòi 5 tỉ đồng tiền chuộc.