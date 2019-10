Nóng 24h: Dầu thải đổ xuống nước nguồn sông Đà được mua bán ra sao?

3. Khởi tố 12 đối tượng đánh bạc, thu giữ 300 triệu tiền mặt: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 12 đối tượng về hành vi đánh bạc. Trước đó, tối 9/10 , lực lượng chức năng tỉnh Bắc Kạn bất ngờ kiểm tra nhà ông Bùi Mạnh Tuấn phát hiện có 27 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa. Tang vật thu giữ tại hiện trường ngoài một số dụng cụ đánh bạc, lực lượng chức năng còn lập biên bản tạm giữ gần 300 triệu đồng tiền mặt; 32 điện thoại di động, 2 xe ô tô và nhiều xe gắn máy. Ảnh: Các đối tượng tham gia đánh bạc được đưa về trụ sở cơ quan Công an để điều tra làm rõ.