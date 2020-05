Báo cáo VKSNDTC vụ phạm nhân bị đánh chết ở huyện Châu Đức: Liên quan đến việc phạm nhân Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, trú tại huyện Châu Đức) bị đánh chết tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã báo cáo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và yêu cầu tiến hành kiểm soát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức. : Liên quan đến việc phạm nhân Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, trú tại huyện Châu Đức) bị đánh chết tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã báo cáo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và yêu cầu tiến hành kiểm soát đột xuất tại Nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức.