Nóng 24h: Đề nghị mức án đối với các bị cáo vụ giết người, đổ bê tông

5. Khởi tố thêm nhiều bị can liên quan đến ông Lê Thanh Thản: T

rong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thông tin: "Hiện tại, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng và 6 bị can về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đến nay, công an vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án, sắp tới sẽ ra kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can".