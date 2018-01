Nóng 24h: Đề nghị mức án đối với ông Đinh La Thăng và đồng phạm

Đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án tại PVN và PVC: Chiều 11/1, đại diện Viện Kiểm sát đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty xây lắp dầu khí (PVC) về hai tội Cố ý làm trái và Tham ô tài sản. (Ảnh: TTXVN) Bộ đội Việt Nam và Lào phá chuyên án ma túy lớn: Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa phá thành công chuyên án ma tuý lớn, bắt giữ 2 đối tượng với 36.000 viên ma tuý tổng hợp. Thực nghiệm hiện trường vụ con trai đánh bố gãy xương sườn: Sáng 11/1, Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đã đưa đối tượng Nguyễn Văn Tới (SN 1987, trú xóm 4, xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên) đến hiện trường nơi đã đánh đập bố mình là Nguyễn Võ Năng (SN 1959) để thực nghiệm hiện trường vụ án. Bênh em, anh trai bị đâm chết: Phòng Cảnh Sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tối 10/11 tại thành phố Pleiku. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Quyết (32 tuổi), trú tại làng Choét 2, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku. Khởi tố đối tượng vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng: Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố 1 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng. Bị can là Lê Công Hoàng, 39 tuổi, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Triệt phá kho công cụ hỗ trợ, súng bắn đạn bi ở quận 10 TPHCM: Ngày 10/1, Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt một đối tượng 38 tuổi, ngụ quận 10 để điều tra xử lý về hành vi buôn bán hung khí, công cụ hỗ trợ trái phép. (Ảnh: Công an Nhân dân) Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng ở quận 10, Công an quận 10 phát hiện một “kho” hung khí, công cụ hỗ trợ, như dao kiếm, mã tấu, kiếm Nhật, súng bắn đạn bi, roi điện với tổng cộng trên 50 chiếc. Quấn tiền giả quanh bụng định chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam: Ngày 10/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng, tang vật vụ án vận chuyển gần 200 triệu đồng tiền giả do Phòng Cảnh sát hình sự chuyển giao để tiếp tục điều tra mở rộng. Công an Đồng Nai thông tin về khẩu súng trung úy CSGT dùng “bắn” người: Ngày 10/1, đại tá Lý Quang Dũng - Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ khẩu súng rulo 5 viên (súng ngắn ổ xoay) mà trung úy CSGT Nguyễn Tấn Phước (40 tuổi) cầm đến phòng trọ giải quyết mâu thuẫn khiến anh Bùi Viết Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) tử vong. (Ảnh: VnExpress)

