Nóng 24h: Đề nghị truy tố 18 người liên quan vụ Tuấn “khỉ”

1. Hoàn tất kết luận điều tra vụ án Tuấn 'khỉ' bắn chết 5 người: Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM có kết luận điều tra vụ án Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ", 33 tuổi, ngụ Củ Chi, TPHCM) là nghi phạm nổ súng bắn chết 5 người và làm 3 người bị thương tại huyện Củ Chi vào ngày 29 và 30/1. Qua điều tra, Công an xác định có 19 người có liên can tới vụ án do Tuấn “khỉ” gây ra. Trong đó, Tuấn là người gây ra vụ việc nhưng đã bị lực lượng Công an tiêu diệt vào tối ngày 13/2 nên Công an đã ra quyết định đình nã bị can.