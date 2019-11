Nóng 24h: Đi ăn cưới bạn, nam thanh niên bị chém nhầm tử vong

Các bị can bị truy tố gồm: ông Đỗ Văn Hưu (49 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Cư Elang); Lê Thành Nguyên (36 tuổi), Hoàng Trọng Nghĩa (35 tuổi) và Lê Sơn (34 tuổi) đều nguyên cán bộ địa chính xã Cư Ealang; và 3 cặp vợ chồng là ông Y Thoai Byă - bà H'Blút Niê; ông Y Thiên K'tla - bà H'Nút Byă; ông Y Wem Byă - bà H'Nĩ Niê. Cả 10 bị can đều trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk. Trong đó ông Đỗ Văn Hưu bị truy tố với hai tội danh là: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can còn lại bị truy tố tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.