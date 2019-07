Một bị can ở Đà Nẵng nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: Tối 4/7, người nhà bị can Trần Văn Hiền (ở tổ 43, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) xông vào Bệnh viện Đà Nẵng, khi bị can này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, “bệnh nhân Hiền biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường. Bị can Trần Văn Hiền đang bị tạm giam tại Trại giam Công an TP Đà Nẵng chờ xét xử. : Tối 4/7, người nhà bị can Trần Văn Hiền (ở tổ 43, phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) xông vào Bệnh viện Đà Nẵng, khi bị can này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, “bệnh nhân Hiền biểu hiện bệnh lý ác tính đối với bệnh nhân đái tháo đường. Bị can Trần Văn Hiền đang bị tạm giam tại Trại giam Công an TP Đà Nẵng chờ xét xử.