Nóng 24h: Diễn biến mới nhất vụ “giang hồ vây công an” ở Đồng Nai

Tiền Giang: Xử lý 17 đối tượng đá gà ăn tiền: Các lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự - Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Tiền Giang) phối hợp Công an huyện Tân Phước vừa tổ chức tấn công và bắt quả tang 1 tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên địa bàn ấp 5, xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước. Cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ đưa ra xử lý 17 đối tượng tổ chức và tham gia đá gà ăn tiền vừa bị lực lượng công an triệt phá.