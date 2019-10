Nghi án giang hồ đất Cảng nổ súng giải quyết mâu thuẫn: Ngày 21/10, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc xô xát xảy ra trước số nhà 474 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân vào trưa 17/10 khiến Cao Đức Tuấn (SN 1984, trú tại số 33/211 đường Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng) bị chém vào vai trái phải đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định là do một người đi cùng với Cao Đức Tuấn vay nợ 80 triệu đồng của một người ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã nhiều lần bị đòi nợ, đe dọa nên đang nhờ Cao Đức Tuấn đứng ra dàn xếp để trả nợ dần thì xảy ra sự việc trên. : Ngày 21/10, Công an TP Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc xô xát xảy ra trước số nhà 474 Hoàng Minh Thảo, quận Lê Chân vào trưa 17/10 khiến Cao Đức Tuấn (SN 1984, trú tại số 33/211 đường Tôn Đức Thắng, An Dương, Hải Phòng) bị chém vào vai trái phải đi cấp cứu. Nguyên nhân ban đầu xác định là do một người đi cùng với Cao Đức Tuấn vay nợ 80 triệu đồng của một người ở phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng, đã nhiều lần bị đòi nợ, đe dọa nên đang nhờ Cao Đức Tuấn đứng ra dàn xếp để trả nợ dần thì xảy ra sự việc trên.