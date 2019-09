Hành trình triệt phá ổ ma túy của “chủ shop bán hàng online” Huyền Cày: Công an thành phố Hà Tĩnh ngày 4/9 thông tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền, còn gọi là Huyền Cày (SN 1976, trú tại tổ 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Huyền là đối tượng chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi trong thành phố từ giữa năm 2017 nên đã lập chuyên án để đấu tranh. : Công an thành phố Hà Tĩnh ngày 4/9 thông tin cho biết, cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền, còn gọi là Huyền Cày (SN 1976, trú tại tổ 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Huyền là đối tượng chuyên cung cấp thuốc lắc cho dân chơi trong thành phố từ giữa năm 2017 nên đã lập chuyên án để đấu tranh.