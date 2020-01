Khởi tố thêm 2 bị can vụ giả mạo trong công tác tại Đại học Đông Đô: Liên quan vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, CQĐT Bộ Công an ngày 13/1 ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can là cán bộ trường Đại học Đông Đô. Bị can Lê Thị Thanh Tâm bị bắt tạm giam; bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái bị cấm đi khỏi nơi cư trú. : Liên quan vụ án "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại trường Đại học Đông Đô, CQĐT Bộ Công an ngày 13/1 ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở đối với 2 bị can là cán bộ trường Đại học Đông Đô. Bị can Lê Thị Thanh Tâm bị bắt tạm giam; bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái bị cấm đi khỏi nơi cư trú.