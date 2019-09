Nóng 24h: Diễn biến mới vụ thảm sát tại Hà Nội, 5 người thương vong

Công an phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đã bắt được đối tượng đang bị Công an tỉnh Phú Yên truy nã là Nguyễn Tấn Chánh (29 tuổi, trú thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) khi đang lẩn trốn trên tàu cá. Trước đó, Chánh đã đánh cán bộ chiến sĩ Công an thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên gây thương tích, bị truy nã về tội chống người thi hành công vụ./.