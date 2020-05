Nóng 24h: Diễn biến vụ giết người thế thân để hưởng bảo hiểm

5. Công an nổ súng trấn áp hai nhóm thanh niên hỗn chiến: Chiều Chiều

12/5, Công an quận Kiến An, Hải Phòng nhận được tin báo tại cổng trường Đại học Hải Phòng có một số đối tượng tụ tập, có biểu hiện đánh nhau. Công an quận Kiến An cử tổ công tác đến thì phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy, cầm dao, kiếm đang tấn công một nhóm khác trong quán nước. Để kịp thời ngăn chặn, tổ công tác đã nổ súng trấn áp, khống chế, bắt giữ được 2 đối tượng và thu giữ hung khí./.