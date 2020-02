Nóng 24h: Diễn biến vụ xe Land Cruiser đâm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 6/2, lãnh đạo Công an xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện này đã tìm thấy chiếc xe ô tô gây nạn rồi bỏ trốn khiến một nam thanh niên 17 tuổi tử vong vào đêm mùng 2 Tết. Theo một cán bộ công an, chiếc xe gây tai nạn là xe hiệu Land Cruiser. Sau khoảng 4 ngày gây tai nạn, tài xế cùng một số người đến thắp hương cho nạn nhân. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn.