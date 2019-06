Nóng 24h: Điều tra bổ sung vụ bồi thường dự án thủy điện Sơn La

5. Kỷ lục một thí sinh ở Hà Giang được nâng 29,95 điểm : Liên quan đến vụ việc này, Viện KSND tỉnh Hà Giang vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi tại địa phương này. Trong đó, hai bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hai bị can bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Trong đó, bị can Triệu Thị Chính, Phó Giám đốc Sở GD và ĐT tỉnh Hà Giang bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Trong ảnh: Bị can Phạm Văn Khuông và bị can Triệu Thị Chính, cùng là Phó GĐ sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang