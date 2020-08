Bắt 5 nghi can trong vụ nổ súng chết người ở Long An: Liên quan đến vụ anh Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị các đối tượng dùng súng bắn chết tại phường Khánh Hậu, TP. Tân An (tỉnh Long An), qua công tác phối hợp điều tra, đến nay, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kết hợp với công an tỉnh Long An và Tiền Giang đã bắt giữ 05 nghi phạm có liên quan đến vụ án này. Tô Nhựt Khanh, 27 tuổi (ảnh) có vai trò chủ mưu trong vụ án. Liên quan đến vụ anh Đào Quốc Liêu (46 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị các đối tượng dùng súng bắn chết tại phường Khánh Hậu, TP. Tân An (tỉnh Long An), qua công tác phối hợp điều tra, đến nay, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kết hợp với công an tỉnh Long An và Tiền Giang đã bắt giữ 05 nghi phạm có liên quan đến vụ án này. Tô Nhựt Khanh, 27 tuổi (ảnh) có vai trò chủ mưu trong vụ án.