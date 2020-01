Nóng 24h: Đối tượng chủ mưu cho công nhân dùng mai tuý khai gì?

3. Khởi tố, bắt giam nghi can sát hại gia đình người Hàn Quốc: Ngày 6/1, Công an TPHCM đã khởi tố bị can, thực hiện Lệnh tạm giam đối với Lee Hyeong Won (sinh năm 1990, quốc tịch Hàn Quốc ) để điều tra hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Trước đó, Lee Hyeong Won thừa nhận vào nhà gia đình bà Jung Yuong Sook trộm cắp. Do bị phát hiện đối tượng đã ra tay sát hại bà Lee Hyeong Won sau đó, lấy tiền và chiếc xe hiệu Chervolet Spark tẩu thoát sang khu vực cầu Thủ Thiêm, quận 2 rồi đốt xe phi tang và vứt toàn bộ điện thoại. Trong ảnh: Đối tượng Lee Hyeongwon.