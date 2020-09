Nóng 24h: Đối tượng đâm chết tình địch trong nhà nghỉ ra đầu thú

1. Liên quan đến vụ đâm chết tình địch trong nhà nghỉ: Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đối tượng Nguyễn Hữu Tân (sinh năm 1982, trú tại phường Bắc Sơn, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã ra đầu thú sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường gây án. Trước đó, Tân đã dùng dao đâm anh Nguyễn Thành C. và vợ mình khi phát hiện hai người tại nhà nghỉ hiến anh C. tử vong trên đường đi cấp cứu. Do nạn nhân là quân nhân, nên Cơ quan CSĐT Công an TP Uông Bí đang hoàn thiện hồ sơ ban đầu để bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Cơ quan điều tra Quân đội xử lý theo thẩm quyền. Trong ảnh: Đối tượng Nguyễn Hữu Tân