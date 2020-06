2. Bốc đầu xe khoe lên mạng “câu like”, bị công an triệu tập : Sáng 11/6, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã lập hồ sơ xử lý vụ nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu rồi đăng lên mạng xã hội "câu like". Tại cơ quan Công an, nam thanh niên thừa nhận đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi bằng một bánh và quay clip đăng tải trên facebook cá nhân với mục đích câu lượt thích, bình luận. Ảnh: Nam thanh niên bốc đầu xe đăng tải lên mạng.