Nóng 24h: Đối tượng đua xe tông gãy chân cảnh sát cơ động

Vào khoảng 0h ngày 12/4, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang bắt quả tang 20 đối tượng có tuổi đời từ 19 đến 66 cùng ngụ các tỉnh Thái Bình, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Nai và huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (trong đó có 9 đối tượng là nữ) đang đánh bạc với hình thức chơi bài cào 3 lá ăn tiền tại tiệm cầm đồ Mỹ Lai, thuộc khu phố 4, thị trấn An Thới.