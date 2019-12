Nóng 24h: Đốt pháo ăn mừng U22 Việt Nam vô địch, 7 đối tượng bị bắt

Bằng biện pháp nghiệp vụ, sáng 28/11, Cảnh sát hình sự Công an Long An và công an huyện Thủ Thừa bắt, khám xét khẩn cấp đối với tên Phát tại nhà riêng ở ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ. Đối tượng khai nhận, do nợ nần quá nhiều nên đã nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. (Ảnh: Thanh niên)