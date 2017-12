Nóng 24h: Dự kiến xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm trong 14 ngày

1. Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm: Sáng 27/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 464/2017/HSST-QĐ về việc đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vào ngày 8/1/2018. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày từ 8-21/1/2018. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa phiên tòa. 2. Nghi án chồng mắc bệnh tâm thần đâm chết vợ rồi tự sát: Rạng sáng 25/12, con gái ông bà Võ Văn G. (42 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều T. (35 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên vội chạy vào phòng để xem, phát hiện lúc này cha ruột đang cầm dao tự đâm vào người mình. Khi mọi người xung quanh chạy đến thì ông G. và bà T. đã chết. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến cơ quan công an. (Ảnh minh họa) 3. Vụ hàng loạt trẻ em bị bệnh sùi mào gà: Ngày 27/12, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26/12 đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. 4. Bác sĩ bị hành hung trong đêm Noel: Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một đối tượng sinh năm 1989 vì đã có hành vi đánh BS Đỗ Chính Nghĩa thuộc Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình gãy xương sống mũi, chấn thương vùng mắt… khi đang cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông vào đêm Noel. 5. Vụ hỗn chiến do tranh giành đất đai: Sau thời gian điều tra, đến ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Công Hải (SN 1986) ở thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, nhóm của Hải thường xuyên vào tiểu khu 263 ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp tranh giành 8 ha đất lâm nghiệp với gia đình bà Phạm Thị Phượng đang canh tác và giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra đụng độ. Đến khi xảy ra vụ hỗn chiến chiều 16/12, bên nhóm của Hải kéo vào 8 người. Bên nhóm của bà Phượng gần 30 người mang theo hung khí dao, rựa mã tấu... Tại đây, Hải đã rút một khẩu súng trong người ra và bắn một phát đạn về nhóm của bà Phượng, nhưng rất may không ai bị trúng đạn. Sau đó, cả hai bên lao vào hỗn chiến. Hậu quả khiến bên nhóm của Hải 1 người tử vong tại chỗ và 7 người bị thương nặng. Trong ảnh: Tổ công tác thu giữ gần 100 bơm kim tiêm và các dụng cụ khác liên quan đến việc sử dụng chất ma túy của đối tượng Hải. 6. Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) cầm đầu cùng 14 đồng phạm đã bị các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo nhằm chống phá cách mạng nước ta. Đối tượng chúng nhắm tới là những người trẻ, nhận thức hạn chế, chỉ thấy mặt trái của xã hội mà không thấy được những mặt tích cực của xã hội, dễ dàng bị kích động, lôi kéo của các thế lực phản động. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự 1999, vi phạm an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích của nhân dân./.

1. Xét xử bị cáo Đinh La Thăng và đồng phạm: Sáng 27/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 464/2017/HSST-QĐ về việc đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vào ngày 8/1/2018. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày từ 8-21/1/2018. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa phiên tòa.

Sáng 27/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 464/2017/HSST-QĐ về việc đưa ra xét xử bị cáo Đinh La Thăng và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) vào ngày 8/1/2018. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày từ 8-21/1/2018. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Nguyễn Ngọc Huân làm chủ tọa phiên tòa. 2. Nghi án chồng mắc bệnh tâm thần đâm chết vợ rồi tự sát: Rạng sáng 25/12, con gái ông bà Võ Văn G. (42 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều T. (35 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên vội chạy vào phòng để xem, phát hiện lúc này cha ruột đang cầm dao tự đâm vào người mình. Khi mọi người xung quanh chạy đến thì ông G. và bà T. đã chết. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến cơ quan công an. (Ảnh minh họa)

Rạng sáng 25/12, con gái ông bà Võ Văn G. (42 tuổi) và Nguyễn Thị Kiều T. (35 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) nghe tiếng kêu cứu của mẹ nên vội chạy vào phòng để xem, phát hiện lúc này cha ruột đang cầm dao tự đâm vào người mình. Khi mọi người xung quanh chạy đến thì ông G. và bà T. đã chết. Vụ việc ngay sau đó được người dân trình báo đến cơ quan công an. (Ảnh minh họa) 3. Vụ hàng loạt trẻ em bị bệnh sùi mào gà: Ngày 27/12, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26/12 đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh.

Ngày 27/12, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên ngày 26/12 đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú tại thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về hành vi vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. 4. Bác sĩ bị hành hung trong đêm Noel: Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một đối tượng sinh năm 1989 vì đã có hành vi đánh BS Đỗ Chính Nghĩa thuộc Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình gãy xương sống mũi, chấn thương vùng mắt… khi đang cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông vào đêm Noel. Công an huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự một đối tượng sinh năm 1989 vì đã có hành vi đánh BS Đỗ Chính Nghĩa thuộc Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình gãy xương sống mũi, chấn thương vùng mắt… khi đang cấp cứu cho người bị tai nạn giao thông vào đêm Noel. 5. Vụ hỗn chiến do tranh giành đất đai: Sau thời gian điều tra, đến ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Công Hải (SN 1986) ở thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Sau thời gian điều tra, đến ngày 26/12, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Đặng Công Hải (SN 1986) ở thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, nhóm của Hải thường xuyên vào tiểu khu 263 ở xã Ea Bung, huyện Ea Súp tranh giành 8 ha đất lâm nghiệp với gia đình bà Phạm Thị Phượng đang canh tác và giữa hai bên đã nhiều lần xảy ra đụng độ. Đến khi xảy ra vụ hỗn chiến chiều 16/12, bên nhóm của Hải kéo vào 8 người. Bên nhóm của bà Phượng gần 30 người mang theo hung khí dao, rựa mã tấu...

Tại đây, Hải đã rút một khẩu súng trong người ra và bắn một phát đạn về nhóm của bà Phượng, nhưng rất may không ai bị trúng đạn. Sau đó, cả hai bên lao vào hỗn chiến. Hậu quả khiến bên nhóm của Hải 1 người tử vong tại chỗ và 7 người bị thương nặng. Trong ảnh: Tổ công tác thu giữ gần 100 bơm kim tiêm và các dụng cụ khác liên quan đến việc sử dụng chất ma túy của đối tượng Hải. 6. Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) cầm đầu cùng 14 đồng phạm đã bị các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo nhằm chống phá cách mạng nước ta. Đối tượng chúng nhắm tới là những người trẻ, nhận thức hạn chế, chỉ thấy mặt trái của xã hội mà không thấy được những mặt tích cực của xã hội, dễ dàng bị kích động, lôi kéo của các thế lực phản động. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự 1999, vi phạm an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích của nhân dân./. Nguyễn Đức Sinh (32 tuổi, quê Quảng Ngãi) cầm đầu cùng 14 đồng phạm đã bị các tổ chức phản động lưu vong lôi kéo nhằm chống phá cách mạng nước ta. Đối tượng chúng nhắm tới là những người trẻ, nhận thức hạn chế, chỉ thấy mặt trái của xã hội mà không thấy được những mặt tích cực của xã hội, dễ dàng bị kích động, lôi kéo của các thế lực phản động. Hành vi của các bị cáo đã cấu thành tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 84 Bộ Luật Hình sự 1999, vi phạm an ninh quốc gia, đi ngược lại lợi ích của nhân dân./.