Nóng 24h: Đường dây buôn bán 1.390 bánh heroin vận hành như thế nào?

Sau khi nhận được thông tin về việc N.T.H tố cáo ông N.S.V có hành vi xâm hại mình trong 2 năm, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã vào cuộc xác minh. Ảnh: Công an vào khu vực em H từng ở. Ảnh: Lao động