Nóng 24h: Đường dây cá độ 250 tỷ đồng hoạt động như thế nào?

4. Phạt 5 người đăng thông tin sai về Covid-19 trên Facebook : Ngày 3/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Phú Yên ra năm quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với năm người ở tỉnh này có hành vi sử dụng Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19. Ảnh: Công an Phú Yên làm việc với một trong 5 người. Ảnh: Tuổi trẻ