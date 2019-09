Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện: Hôm nay (24/9), Công an TPHCM phối hợp cùng với công an một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 giám đốc của các công ty con do Công ty Địa ốc Alibaba lập ra. Những người này được triệu tập để làm rõ hành vi tiếp tay cho tập đoàn gia đình này tham gia thu mua các lô đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"... Trong số những người bị triệu tập có bà Võ Thị Thanh Mai và ông Nguyễn Thái Lực là vợ và em trai của Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện. : Hôm nay (24/9), Công an TPHCM phối hợp cùng với công an một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 giám đốc của các công ty con do Công ty Địa ốc Alibaba lập ra. Những người này được triệu tập để làm rõ hành vi tiếp tay cho tập đoàn gia đình này tham gia thu mua các lô đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"... Trong số những người bị triệu tập có bà Võ Thị Thanh Mai và ông Nguyễn Thái Lực là vợ và em trai của Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.