Bị can Vũ Thị Thái Hòa bị bắt về hành vi làm giả con dấu. Ảnh: Bộ Công an./. 4. Khởi tố bị can làm giả con dấu, tài liệu : ơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở đối với Vũ Thị Thái Hòa (sinh năm 1956, giáo viên đã nghỉ hưu, trú tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự. Ảnh: