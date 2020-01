Nóng 24h: Đường dây môi giới mại dâm sinh viên hoạt động ra sao?

2. Khởi tố đối tượng dùng hung khí khống chế nhân viên cây xăng cướp tiền : Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chiều 19/1 ra quyết khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Thái Mạnh Giáp để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”. Ảnh: Giáp tại cơ quan công an