Nóng 24h: Đương sự nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai khai gì?

Thông tin về vụ nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai: Liên quan vụ nổ súng bắn nhau trên phố ở Đồng Nai, sáng 3/4, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã xuống Công ty bảo vệ Đông Á tại xã Long Thọ để trích xuất camera, điều tra nguyên nhân vụ nổ súng, thông tin trên VnExpress. Trong ảnh, ông Võ Quốc Tuấn, Phó giám đốc Công ty bảo vệ Đông Á, người nổ súng trong video hỗn chiến (Ảnh: VnExpress) Làm việc với cơ quan công an, ông Tuấn cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ chuyện hiểu nhầm trong lúc ông cùng Giám đốc Công ty là Trần Huy Thông đi cứu hộ người bị tai nạn giao thông ở khu vực đường 25C xã Long Thọ. Tại đây, khi đưa người bị nạn lên xe đi cấp cứu, giữa ông Tuấn và người nhà nạn nhân có xảy ra xích mích trong việc dẹp đường cho xe chạy. Sau đó có một người tự xưng là Ngọc "sẹo" gọi điện liên tục đe dọa bắt ông Tuấn phải đến nhà xin lỗi bố vợ Ngọc. Trong ảnh, bị nhóm của Ngọc "sẹo" dồn ép, người của nhóm công ty bảo vệ đã nổ súng (Ảnh chụp từ clip) Thông tin bước đầu từ lãnh đạo Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, đã mời một số người liên quan lên làm việc, riêng đối tượng Ngọc đã bỏ trốn khỏi địa phương. Công an huyện Nhơn Trạch cũng khẳng định, súng mà nhóm bảo vệ sử dụng trong vụ việc chỉ là công cụ hỗ trợ bắn đạn cao su có giấy phép sử dụng, không phải súng quân dụng". (Ảnh chụp từ clip) Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á vừa bị đề nghị truy tố: Nguồn tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). (ảnh: Tuổi Trẻ) Cơ quan điều tra xác định ông Bình là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỉ đồng. (ảnh: PL TPHCM) Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỉ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỉ đồng vào thời điểm cuối năm 2015. Ông Trần Phương Bình, sinh năm 1958. Ông Bình từng có thời gian giảng dạy lĩnh vực kinh tế. (ảnh: Vietnamnet) Bắt quả tang công chức ngành thuế và ngân hàng sát phạt trên chiếu đỏ đen: Chiều 3/4, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang ập vào ngôi nhà ở huyện Giồng Riềng, bắt quả tang 6 người đang đánh bài ăn tiền. Hơn 300 triệu đồng, một bộ bài tây... được thu giữ. Trong ảnh, nhiều người dân địa phương theo dõi cảnh sát vây bắt ổ bạc. (Ảnh: VnExpress) Trong 6 con bạc (32-56 tuổi, quê Kiên Giang và Hậu Giang) bị tạm giữ để điều tra, có hai cán bộ thuế ở huyện Giồng Riềng và một cán bộ của chi nhánh ngân hàng tại địa phương. Trong ảnh, các con bạc bị tạm giữ để điều tra (Ảnh: VnExpress) Cho mượn điện thoại, bị rút hết tiền trong tài khoản: Ngày 4/4, Công an TX.Thuận An, Bình Dương cho biết đã khởi tố vụ án bắt tạm giam Nguyễn Đình Trường - ảnh (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Lợi dụng lòng tin của người phụ nữ sống cùng dãy trọ, nam thanh niên mượn điện thoại rồi lập tài khoản ứng dụng, chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân. (Ảnh: Công an TPHCM) Truy tìm thanh niên tình nghi hiếp dâm bé gái 15 tuổi: Ngày 4/4, nguồn tin từ Công an huyện Thới Bình (Cà Mau) cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra đang truy tìm đối tượng Trần Duy Khoa (SN 1992, ngụ khóm 8, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) để điều tra về hành vi hiếp dâm. (Ảnh minh họa)

