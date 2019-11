Nóng 24h: Gã đàn ông khống chế và hiếp dâm cô bé bại liệt

Theo trình báo của bà Nh, k hoảng 0h40' sáng 10/11, bà Nh. nghe tiếng chó sủa mạnh nên tỉnh giấc. Khi ra ngoài, bà Nh. thấy 1 người đàn ông nổ xe máy trước cửa rồi bỏ đi. Trở vào trong nhà, bà Nh thấy con gái mình đang lết ra và nói bị ông G. vào sàm sỡ. Nghĩ sự việc đơn giản nên bà Nh. an ủi con rồi vào nhà ngủ tiếp. Sáng 10/11, bà Nh. thấy con gái khóc lóc nên gặng hỏi thì được con gái kể lại việc đêm qua bị ông G. đến khống chế rồi hiếp dâm. Do chân, tay bại liệt và sợ hãi nên không thể kháng cự được. Gia đình bà Nh. sau đó đã gửi đơn lên công an trình báo về sự việc.