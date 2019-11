Nóng 24h: Gần 90 thanh niên mở “tiệc ma túy” trong quán bar, karaoke

Rạng sáng 3/11, lực lượng Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra quán karaoke 161 năm trên đường Phạm Văn Thuận (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa). Tại hiện trường, công an thu giữ 1 gói nghi là ma túy tổng hợp, 15 viên nén nghi là thuốc lắc, 4 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều vật dụng khác. 54 người đã được đưa về trụ sở công an để test nhanh, kết quả có 50 người dương tính với ma túy.