Gây tai nạn khi mang ma túy từ Nghệ An ra Thanh Hóa tiêu thụ: Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy từ Nghệ An ra TP Thanh Hóa tiêu thụ sau khi đối tượng vận chuyển gây ra vụ va chạm giao thông. Công an đã tìm thấy ma túy đá và hồng phiến giấu bên trong chiếc xe ô tô của đối tượng.