Nóng 24h: Giật mình số tiền khủng từ đường dây sản xuất, bán xăng giả

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đều đã thừa nhận hành vi pha trộn dung môi tạo thành xăng giả trong một thời gian dài, đã bán ra thị trường gần 19,5 triệu lít xăng giả. Bước đầu xác định, các đối tượng đã thu lời bất chính khoảng 135 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 23 bị can, trong đó bắt tạm giam 22 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú với 1 bị can.