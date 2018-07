Nóng 24h: Hai vụ án mạng rúng động đêm chung kết World Cup

Truy bắt đối tượng đâm chết người, có thể bỏ trốn sang Trung Quốc: Đêm 15/7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong. Nạn nhân là chị Hồng Thị Thủy (SN 1985, trú tại nhà số 141 phố Chu Văn An, cũng là nơi xảy ra án mạng. Trong ảnh, lực lượng công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân Hồng Thị Thuỷ (Ảnh: Thanh Niên) Hung thủ ban đầu được xác định là Hoàng Văn Bằng (SN 1968, trú tại thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà). Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực truy tìm hung thủ, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án. Trong ảnh, ngôi nhà nơi xảy ra án mạng (Ảnh: Công an Nhân dân) Trước đó, vào lúc 18h ngày 15/7, tại xã Quảng Chính (huyện Hải Hà), sau khi uống rượu say, Vũ Văn Khít (53 tuổi, trú khu 3A, thôn 8, xã Quảng Chính) to tiếng với vợ là bà Đặng Thị Vinh (50 tuổi). Lời qua tiếng lại, Khít dùng dao đâm vào lưng bà Vinh khiến nạn nhân tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Vũ Văn Khít để điều tra. Trong ảnh, đối tượng Vũ Văn Khít tỏ ra tỉnh táo sau khi đâm chết vợ (Ảnh: Giao Thông) Cả xóm truy đuổi kẻ trộm táo tợn trước trận chung kết World Cup: Khoảng 18h30 ngày 15/7, một nam thanh niên bị phát hiện dùng đoản khóa để bẻ khóa xe máy hiệu Exciter tại hẻm 129 Tam Châu, phường Tam Bình, quận Thủ Đức (TPHCM). Nghe tiếng tri hô từ chủ xe, cả xóm liền chạy ra truy đuổi tên trộm táo tợn. Đuổi đến hẻm 114, người dân bắt giữ được đối tượng bàn giao cho Công an phường Tam Bình xử lý. (Ảnh: Người Lao Động) Đại úy công an ở Sóc Trăng bị cướp ô tô trong đêm: Công an huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh để điều tra vụ cướp xe ô tô, xảy ra tại huyện này. Nạn nhân trong vụ cướp là đại úy Nguyễn Hoàng Nhiên (công tác tại Công an TP Sóc Trăng). Trạm thu phí trên QL 1 (huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), nơi cơ quan chức năng kiểm tra camera, thấy xe ô tô của đại úy N. chạy qua trạm vào rạng sáng 20/6. (Ảnh: Dân Trí) Bắt kẻ ngụy trang lô ma túy hơn nửa tỷ đồng trong hai gói trà: Công an Hà Tĩnh vừa bắt Lê Mạnh Hùng (45 tuổi, trú thị trấn Hương Khê) để điều tra tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điều 249 Bộ luật Hình sự 2015. Từ tin báo của người dân, hàng chục cảnh sát đột nhập tầng 6 một khách sạn ở thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê), bắt quả tang Hùng đang tàng trữ 2 kg ma túy đá, ngụy trang trong hai gói trà khô. Nhà chức trách xác định, lô ma túy trên trị giá hơn nửa tỷ đồng. (Ảnh: VnExpress) Thiếu nữ 17 tuổi, liều lĩnh vận chuyển hơn 4.000 viên ma túy: Khoảng 15h30 ngày 15/7, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thị Thảo Ly (17 tuổi, ở thôn An Du Đông 1, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đang vận chuyển ma túy trái phép. Ly khai vượt biên sang Lào, khi trở về có đi nhờ xe môtô của 2 thanh niên đến khu vực bến đò thì bị bắt giữ. Phát hiện thấy cơ quan chức năng, các đối tượng đợi đón Ly điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 73A-098.90 bỏ trốn. Tiền Giang bắt nhóm cho vay nặng lãi: Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa tiến hành bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên cho vay nặng lãi có phạm vi hoạt động trong và ngoài địa phương, để điều tra, xử lý theo các quy định của pháp luật. Từ tin báo của quần chúng nhân dân, công an Thị xã Gò Công tiến hành khám xét 2 căn nhà cho thuê nghi vấn có dấu hiệu cho vay nặng lãi tại phường 2 và phường 5, phát hiện nhiều tang vật liên quan đến việc thế chấp cho vay. Nhóm này khai nhận có 7 đối tượng, do Vũ Quang Huy (29 tuổi, ở Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội) cầm đầu. Điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một phụ nữ chết cháy dưới gốc cây: Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc điều tra làm rõ vụ một phụ nữ tử vong bất thường ở thôn Thế Lại Thượng, xã Hương Vinh. Khoảng 6h sáng cùng ngày, người dân sống tại khu vực cống xóm Đập, thuộc đường Đặng Tất của thôn Thế Lại Thượng phát hiện bà Nguyễn Thị Vân (67 tuổi, trú tại 251/4 Đặng Tất) tử vong dưới gốc cây bồ đề trong tình trạng toàn thân bị cháy.

