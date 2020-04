Lợi dụng tình hình dịch bệnh để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước: Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (Tp Cần Thơ) cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ phường Tân An , quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về dịch Covid-19, trong đó có 6 bài viết xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. : Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ninh Kiều (Tp Cần Thơ) cho biết, vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ phường Tân An , quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự. Phú đã đăng tải, chia sẻ 14 bài viết không đúng sự thật về dịch Covid-19, trong đó có 6 bài viết xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước.