Bắt tạm giam Trưởng ban Thời sự tạp chí điện tử Hòa nhập: Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Văn Trọng (SN 1970, trú tại phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Bị can Trọng hiện là Trưởng phòng Thời sự Tạp chí điện tử Hòa nhập. Bị can Lê Văn Trọng bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".