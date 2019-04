Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên đâm bạn gái ở Ninh Bình

1. Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên đâm bạn gái ở Ninh Bình: Sự việc xảy ra sáng 1/4. Đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988 trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) chở bạn gái là Trần Thị T. H. (25 tuổi) ra khu vực bãi đất trống thuộc địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để nói chuyện. (Ảnh: Lao động) Sau đó, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi chị H mở cửa xe đi ra khỏi ô tô thì đối tượng Nghị cầm theo một kéo sắc đuổi theo. Đối tượng này đâm liên tiếp vào người khiến chị H tử vong. Sau đó, Phạm Văn Nghị ngồi lên người nạn nhân rồi cầm kéo đâm vào cổ mình. (Ảnh: Tuổi trẻ) Chị H tử vong tại hiện trường, còn đối tượng Nghị mất nhiều máu nhưng đã được đưa đến bệnh viện cứu sống kịp thời. (Ảnh: Lao động) Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những mâu thuẫn tình cảm. Đối tượng Nghị đã không kiềm chế được và ra tay sát hại nạn nhân. (trong ảnh: xe ô tô của Nghị; ảnh: Lao động) 2. Vợ cầm kéo đâm chồng tử vong tại nhà: Ngày 1/4, Công an Tiền Giang cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ vợ dùng cây kéo đâm chết chồng tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Tối 31/3, một số người dân sống ở gần nhà ông Trần Văn Nhịn (42 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nghe từ nhà này có tiếng xô xát và kêu la của con ông nên vội qua. Khi đến nhà thì người dân phát hiện ông Nhịn bị thương ngồi gục đầu xuống nền gạch, ra nhiều máu, cạnh đó là một cái kéo. (Ảnh: Nhật Trường) Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nhịn là do bị đâm thủng phổi, đứt động mạch chủ ngực. Bà Hồ Thị Diễm - vợ ông Nhịn khai nhận, chính bà đã dùng cây kéo đâm làm ông tử vong. Nguyên nhân dẫn đến hành động này là do mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng. Trước đó, ông Trần Văn Nhịn nhờ bà Diễm đi tiệm mua thuốc hút và bà không mua đúng loại thuốc mà ông thường dùng nên dẫn đến xô xát. 3. Bắt thanh niên mang súng, kiếm trên ô tô: Đội CSGT số 12 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, thu giữ 1 súng quân dụng, 10 viên đạn cùng nhiều hung khí nóng, 2 chiếc BKS nghi biển số giả giấu trên chiếc ô tô bán tải Ford Ranger đã hết hạn kiểm định lưu thông trên quốc lộ 6. (Ảnh: CAND) Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, qua tổ chức tuần tra kiểm soát TTATGT, Đội CSGT số 12 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, thu giữ 1 súng quân dụng, 10 viên đạn cùng nhiều hung khí nóng, 2 chiếc BKS nghi biển số giả giấu trên chiếc ô tô bán tải Ford Ranger đã hết hạn kiểm định lưu thông trên quốc lộ 6. Hiện đơn vị đã bàn giao tài xế và tang vật cho Công an địa bàn tiếp tục điều tra mở rộng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Thanh Xuân (SN 1975, ở Thị trấn Hàng Trại, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) không xuất trình được GPLX và giấy tờ xe. Quá trình lập biên bản để tạm giữ phương tiện, cảnh sát phát hiện trên xe ô tô có 2 con dao quắm, 1 thanh đao tự chế. (Ảnh: CAND) 4. Khống chế thanh niên ngáo đá leo lên nóc nhà la hét: Chiều 1/4, nam thanh niên khoảng 25 tuổi cởi trần, có biểu hiện ngáo đá la hét trên đường Ông Ích Khiêm gần chợ Cồn (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Mọi người lao đến định khống chế người này để giao cho công an thì anh ta leo lên nóc nhà ở tầng 3 một căn nhà, cố thủ, lấy gạch đập vỡ kính... (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Nhận được tin báo, công an lập tức hiện trường, cảnh sát PCCC cũng được huy động để tiếp cận vị trí thanh niên này đang la hét. Sau 2 tiếng đồng hồ thuyết phục không thành công, lực lượng chức năng đã leo lên nóc nhà khống chế thành công đối tượng. 5. Đòi tiền lãi không thành, nhóm côn đồ chém chết người: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang làm rõ vụ nhóm côn đồ chém con nợ vì đòi tiền lãi không thành. Chiều tối 30/3, anh Nguyễn Ngọc Trung (36 tuổi, ngụ Bình Sơn, xã Đá Bạc) đang ngồi nhậu cùng anh Nguyễn Văn Thanh (31 tuổi) và người cháu tên Cường thì có 4 thanh niên đi hai xe máy đến tìm Cường đòi nợ. Thấy nhóm thanh niên hung hãn nên anh Trung lấy tiền trả thay. Tuy nhiên, nhóm thanh niên tiếp tục lao vào đánh, yêu cầu trả đủ tiền lãi. Cường bỏ chạy sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Minh Tuyền để trốn nhưng vẫn bị các đối tượng cầm hung khí đuổi theo. Lúc này anh Trung chạy ra can ngăn thì nhóm thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát gục tại chỗ. Riêng anh Thanh và một người khác cũng bị đâm nhiều nhát bị thương nặng. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn để lại hiện trường 2 chiếc xe máy. Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt các đối tượng gây án. (Ảnh: Công an TP HCM)

1. Hé lộ nguyên nhân nam thanh niên đâm bạn gái ở Ninh Bình: Sự việc xảy ra sáng 1/4. Đối tượng Phạm Văn Nghị (SN 1988 trú tại huyện Kim Sơn, Ninh Bình) chở bạn gái là Trần Thị T. H. (25 tuổi) ra khu vực bãi đất trống thuộc địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình để nói chuyện. (Ảnh: Lao động) Sau đó, giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Khi chị H mở cửa xe đi ra khỏi ô tô thì đối tượng Nghị cầm theo một kéo sắc đuổi theo. Đối tượng này đâm liên tiếp vào người khiến chị H tử vong. Sau đó, Phạm Văn Nghị ngồi lên người nạn nhân rồi cầm kéo đâm vào cổ mình. (Ảnh: Tuổi trẻ) Chị H tử vong tại hiện trường, còn đối tượng Nghị mất nhiều máu nhưng đã được đưa đến bệnh viện cứu sống kịp thời. (Ảnh: Lao động) Theo cơ quan công an, nguyên nhân ban đầu được xác định là do những mâu thuẫn tình cảm. Đối tượng Nghị đã không kiềm chế được và ra tay sát hại nạn nhân. (trong ảnh: xe ô tô của Nghị; ảnh: Lao động) 2. Vợ cầm kéo đâm chồng tử vong tại nhà: Ngày 1/4, Công an Tiền Giang cho biết, các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ vợ dùng cây kéo đâm chết chồng tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy. Tối 31/3, một số người dân sống ở gần nhà ông Trần Văn Nhịn (42 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) nghe từ nhà này có tiếng xô xát và kêu la của con ông nên vội qua. Khi đến nhà thì người dân phát hiện ông Nhịn bị thương ngồi gục đầu xuống nền gạch, ra nhiều máu, cạnh đó là một cái kéo. (Ảnh: Nhật Trường) Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nhịn là do bị đâm thủng phổi, đứt động mạch chủ ngực. Bà Hồ Thị Diễm - vợ ông Nhịn khai nhận, chính bà đã dùng cây kéo đâm làm ông tử vong. Nguyên nhân dẫn đến hành động này là do mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng. Trước đó, ông Trần Văn Nhịn nhờ bà Diễm đi tiệm mua thuốc hút và bà không mua đúng loại thuốc mà ông thường dùng nên dẫn đến xô xát. 3. Bắt thanh niên mang súng, kiếm trên ô tô: Đội CSGT số 12 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, thu giữ 1 súng quân dụng, 10 viên đạn cùng nhiều hung khí nóng, 2 chiếc BKS nghi biển số giả giấu trên chiếc ô tô bán tải Ford Ranger đã hết hạn kiểm định lưu thông trên quốc lộ 6. (Ảnh: CAND) Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, qua tổ chức tuần tra kiểm soát TTATGT, Đội CSGT số 12 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, thu giữ 1 súng quân dụng, 10 viên đạn cùng nhiều hung khí nóng, 2 chiếc BKS nghi biển số giả giấu trên chiếc ô tô bán tải Ford Ranger đã hết hạn kiểm định lưu thông trên quốc lộ 6. Hiện đơn vị đã bàn giao tài xế và tang vật cho Công an địa bàn tiếp tục điều tra mở rộng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lê Thanh Xuân (SN 1975, ở Thị trấn Hàng Trại, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình) không xuất trình được GPLX và giấy tờ xe. Quá trình lập biên bản để tạm giữ phương tiện, cảnh sát phát hiện trên xe ô tô có 2 con dao quắm, 1 thanh đao tự chế. (Ảnh: CAND) 4. Khống chế thanh niên ngáo đá leo lên nóc nhà la hét: Chiều 1/4, nam thanh niên khoảng 25 tuổi cởi trần, có biểu hiện ngáo đá la hét trên đường Ông Ích Khiêm gần chợ Cồn (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Mọi người lao đến định khống chế người này để giao cho công an thì anh ta leo lên nóc nhà ở tầng 3 một căn nhà, cố thủ, lấy gạch đập vỡ kính... (Ảnh: Pháp luật TP HCM) Nhận được tin báo, công an lập tức hiện trường, cảnh sát PCCC cũng được huy động để tiếp cận vị trí thanh niên này đang la hét. Sau 2 tiếng đồng hồ thuyết phục không thành công, lực lượng chức năng đã leo lên nóc nhà khống chế thành công đối tượng. 5. Đòi tiền lãi không thành, nhóm côn đồ chém chết người: Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang làm rõ vụ nhóm côn đồ chém con nợ vì đòi tiền lãi không thành. Chiều tối 30/3, a

Cường bỏ chạy sang nhà hàng xóm là ông Nguyễn Minh Tuyền để trốn nhưng vẫn bị các đối tượng cầm hung khí đuổi theo. Lúc này anh Trung chạy ra can ngăn thì nhóm thanh niên dùng dao đâm nhiều nhát gục tại chỗ. Riêng anh Thanh và một người khác cũng bị đâm nhiều nhát bị thương nặng. Sau khi gây án, cả nhóm bỏ trốn để lại hiện trường 2 chiếc xe máy. Hiện lực lượng chức năng đang truy bắt các đối tượng gây án. (Ảnh: Công an TP HCM)