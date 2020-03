Nóng 24h: Hé lộ nguyên nhân vụ chồng chém vợ trọng thương rồi tự tử

5. Vụ công ty địa ốc Alibaba: Ng Ng

ày 5/3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố thêm 14 bị can là những thành viên chốt của công ty Alibaba và các công ty con trực thuộc. Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm bị khởi tố với 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Nhưng được cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, do Mai đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bị can Nguyễn Thái Lực (em trai của Nguyễn Thái Luyện) bị khởi tố bổ sung thêm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trước đó Lực bị khởi tố tội “rửa tiền”.