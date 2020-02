Nóng 24h: Khám phá nhanh vụ giết người, đốt xác trong thùng phuy

Bắt đối tượng giết người, đốt xác trong thùng phuy tại Hải Phòng: Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt được đối tượng giết người, đốt xác trong thùng phuy tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng). Đối tượng là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), bị bắt vào rạng sáng 23/2 khi đang lẩn trốn trên xe ô tô khách tại tỉnh Sơn La. : Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã bắt được đối tượng giết người, đốt xác trong thùng phuy tại xã Lê Lợi, huyện An Dương (Hải Phòng). Đối tượng là Phạm Ngọc Tuấn (SN 1996, trú tại xóm 1, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng), bị bắt vào rạng sáng 23/2 khi đang lẩn trốn trên xe ô tô khách tại tỉnh Sơn La.