Nóng 24h: Khởi tố, bắt tạm giam 2 nữ nhân viên Eximbank ngay tại trụ sở

Khởi tố 2 nhân viên Eximbank vụ khách hàng bị mất 245 tỷ đồng: Liên quan vụ khách hàng bị mất 245 tỷ đồng khi gửi ở ngân hàng Eximbank, sáng 26/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (địa chỉ 229 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Vinh Quang) Cơ quan công an yêu cầu tất cả những người có mặt trong phòng không ra ngoài và đọc lệnh khám xét.(Ảnh: Vinh Quang) Đến gần 13h cùng ngày, quá trình khám xét hoàn tất, Cơ quan Công an đã bắt giữ 2 người đưa về trụ sở. 2 người bị bắt giữ là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi, nhân viên Phòng Khách hàng, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.(Ảnh: Vinh Quang) Dỡ xong phần tum biệt thự 5 tầng của ông Nguyễn Thanh Hóa: Chiều 26/3, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Chu Văn Đức - đội trưởng đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, bước đầu, chủ đầu tư đã hoàn thành việc phá dỡ 3 bức tường ở tầng 5 được xác định sai phạm trong căn biệt thực 5 tầng của gia đình ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an). Xét xử vụ cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người chết: Sáng 26/3, TAND TP Hà Nội mở lại phiên xét xử vụ án cháy quán karaoke trên đường Trần Thái Tông làm 13 người tử vong cuối năm 2016. Chiều 26/3, đại diện VKS đề nghị mức án đối với chủ quán Nguyễn Diệu Linh từ 10 - 11 năm tù. Nghi án thanh niên giết nhân viên massage rồi tự sát: Khoảng 15h ngày 26/3, tại quán Massage Minh Thành trên đường Thích Quảng Đức (phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng. Nam nhân viên của quán này sau khoảng 20 phút chờ nhưng không thấy nữ nhân viên đang phục vụ cho khách ra ngoài, nên gõ cửa cũng không có tiếng trả lời, bèn mở cửa bước vào phát hiện nữ nhân viên Massage nằm bất động trên máu, trên người có rất nhiều thương tích, người khách nam nằm thoi thóp. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Nghi án chồng sát hại vợ, đốt xác phi tang rồi treo cổ tự tử: Trưa 26/3, người dân phát hiện một người đàn ông đã chết trong tư thế treo cổ tại lô cao su ở phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát (Bình Dương). Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy lá thư tuyệt mệnh cho biết, người đàn ông trên "đã giết vợ" sau đó mang đến khu đất trống nằm sâu trong rừng cao su rồi đốt xác phi tang, sau đó treo cổ tự tử. (Ảnh: Thanh Niên) Vợ trẻ bỏng toàn thân nghi do chồng cũ tạt axit: Tối 25/3, lãnh đạo Công an huyện Gia Lâm xác nhận tại khu vực chợ Vân (thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm) vừa xảy ra vụ tạt axit. Nạn nhân là chị Đặng Thị Huyền (SN 1985, trú tại thôn Yên Viên, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội). Nghi phạm gây án là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình – chồng đã ly hôn của nạn nhân). Cơ quan điều tra đã tạm giữ đối tượng Phạm Văn Thông để làm rõ nguyên nhân. Trong ảnh, lực lượng chức năng có mặt ngay sau khi sự việc xảy ra. (Ảnh: Dân Trí)

