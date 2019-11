Hiệu trưởng, kế toán, thủ quỹ trường trung cấp bắt tay rút khống trên 600 triệu: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường Trung cấp Lục Yên, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 3 bị can gồm hiệu trưởng, kế toán và thủ quỹ của trường đã lập, tập hợp chứng chỉ thanh, quyết toán khống để rút số tiền trên 631 triệu đồng đem sử dụng trái quy định. : Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ” xảy ra tại trường Trung cấp Lục Yên, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 3 bị can gồm hiệu trưởng, kế toán và thủ quỹ của trường đã lập, tập hợp chứng chỉ thanh, quyết toán khống để rút số tiền trên 631 triệu đồng đem sử dụng trái quy định.