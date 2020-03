Nóng 24h: Khởi tố chủ quán cà phê hành hạ nữ tiếp viên

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, lực lượng công an địa phương đã xử lý 42 trường hợp, mỗi trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng vì tung tin thất thiệt trên mạng Internet về dịch Covid-19.