Nóng 24h: Khởi tố thêm nhiều đối tượng vụ xây chuồng bò “siêu sang“

1) Khởi tố thêm nhiều đối tượng vụ xây chuồng bò "siêu sang": Ngày 31/7, quá trình mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tâm Long (SN 1974, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) là quyền Trưởng phòng Chính sách dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.