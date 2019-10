Kiểm tra tụ điểm Play House, công an mời 200 người về trụ sở làm việc: Rạng sáng nay (17/10), Đoàn kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Đoàn 1 cùng với lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM, Công an quận 10 bất ngờ kiểm tra tụ điểm Play House nằm trên đường Đồng Nai, quận 10, sau đó đã mời 200 người nghi vấn là dân chơi ma tuý hay liên quan đến các hoạt động phạm pháp hình sự về trụ sở lập hồ sơ, tiếp tục sàng lọc và test nhanh ma tuý. : Rạng sáng nay (17/10), Đoàn kiểm tra Liên ngành Văn hóa - Xã hội Đoàn 1 cùng với lực lượng nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TPHCM, Công an quận 10 bất ngờ kiểm tra tụ điểm Play House nằm trên đường Đồng Nai, quận 10, sau đó đã mời 200 người nghi vấn là dân chơi ma tuý hay liên quan đến các hoạt động phạm pháp hình sự về trụ sở lập hồ sơ, tiếp tục sàng lọc và test nhanh ma tuý.