Lại có 21 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng: Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, ngày 24/7, hầu hết các đơn vị trên địa bàn TP đã ra quân tổng kiểm tra lưu trú, đặc biệt là các địa phương có nhiều người nước ngoài lưu trú. Qua đó, công an phát hiện nhiều người nhập cảnh và lưu trú trái phép, chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc. Sau khi phát hiện những người nhập cảnh và lưu trú trái phép, công an đã yêu cầu họ cách ly tại nơi lưu trú. Những người này sẽ được lấy lời khai để cơ quan chức năng nắm rõ lịch trình, cũng như thủ thuật nhập cảnh trái phép. Trong ảnh: Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) kiểm tra lưu trú trên địa bàn. Ảnh: C.A Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, ngày 24/7, hầu hết các đơn vị trên địa bàn TP đã ra quân tổng kiểm tra lưu trú, đặc biệt là các địa phương có nhiều người nước ngoài lưu trú. Qua đó, công an phát hiện nhiều người nhập cảnh và lưu trú trái phép, chủ yếu là người mang quốc tịch Trung Quốc. Sau khi phát hiện những người nhập cảnh và lưu trú trái phép, công an đã yêu cầu họ cách ly tại nơi lưu trú. Những người này sẽ được lấy lời khai để cơ quan chức năng nắm rõ lịch trình, cũng như thủ thuật nhập cảnh trái phép. Trong ảnh: Công an phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) kiểm tra lưu trú trên địa bàn. Ảnh: C.A